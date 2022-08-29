Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Бирюков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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