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Екатерина Давыдова

Место рождения

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1885 ст.

Отец: Давид Павлов

Мать: Анфуса Васильева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Экимова г.к.дочь девица Марья Сергеева . МК Покровской Замошской церкви за 1881-1889 гг.
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Муж: Иван Миронов

Жениху 23, невесте 21, оба первым браком. Поручители: д. Буброво Кирилл Миронов, солдат Яков Аксенов. По невесте: д. Артюшино брат невесты Николай Давыдов, д. Текутово крест. Федор Федоров.
Смерть
Неизвестно
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