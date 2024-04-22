Екатерина Давыдова
Место рождения
Дата рождения20.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1885 ст.
Отец: Давид Павлов
Мать: Анфуса Васильева
Восприемник д. Экимова г.к.дочь девица Марья Сергеева . МК Покровской Замошской церкви за 1881-1889 гг.
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Муж: Иван Миронов
Жениху 23, невесте 21, оба первым браком. Поручители: д. Буброво Кирилл Миронов, солдат Яков Аксенов. По невесте: д. Артюшино брат невесты Николай Давыдов, д. Текутово крест. Федор Федоров.
Смерть
Неизвестно