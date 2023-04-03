Максименкова Прасковья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1949
Сын: Ульянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ульянов Владимир Николаевич
Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
29.03.1983