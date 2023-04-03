Максименкова Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименкова Прасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1949

Сын: Ульянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ульянов Владимир Николаевич

Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
29.03.1983

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