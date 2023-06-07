Микалаускас Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микалаускас Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2002

Дочь: Требунская Яна Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
06.08.2003

Дочь: Требунская Нина Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
10.08.2005

Дочь: Требунская Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
23.11.2007

Дочь: Требунская Владислава Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
16.08.2010

Дочь: Требунская Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
15.01.2012

Сын: Требунский Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
02.07.2016

Сын: Требунский Семён Вячеславович

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
14.09.2018

Дочь: Требунская Ева Вячеславовна

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
28.02.2023

Сын: Требунский Степан Вячеславович

Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Требунский Вячеслав Викторович

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