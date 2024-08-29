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Еньков Семен Яковлев

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1851 по 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852

Отец: Еньков Яков

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енькова Агафья Дмитриева

Бракосочетание
20.01.1878 ст.

Жена: Енькова (Орлова) Анисия Васильева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №282, стр. 64
Рождение ребёнка
03.11.1895

Дочь: (Енькова) Стефанида Семенова

Мать ребёнка: Енькова Агафья Дмитриева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №936, стр. 21
Рождение ребёнка
До 1902 ст.

Сын: Еньков Иоанн Семенов

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №2366, стр. 45
Смерть
Неизвестно

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