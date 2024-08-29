Еньков Семен Яковлев
Место рождения
Дата рожденияС 1851 по 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852
Отец: Еньков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енькова Агафья Дмитриева
Бракосочетание
20.01.1878 ст.
фонд №173, опись №16, дело №282, стр. 64
Рождение ребёнка
03.11.1895
Дочь: (Енькова) Стефанида Семенова
Мать ребёнка: Енькова Агафья Дмитриева
фонд №173, опись №16, дело №936, стр. 21
Рождение ребёнка
До 1902 ст.
Сын: Еньков Иоанн Семенов
Мать ребёнка: не указана
фонд №173, опись №16, дело №2366, стр. 45
Смерть
Неизвестно