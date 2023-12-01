Докучаева (Ильинская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева (Ильинская) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ильинский Александр Александрович

Мать: Ильинская (Казанская) Мария

Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Докучаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Докучаев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Докучаева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович

Смерть
1998

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