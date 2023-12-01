Докучаева (Ильинская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1936
Сын: Докучаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Докучаева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Докучаев Николай Александрович
Смерть
1998