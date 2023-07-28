Шохина Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шохин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шохин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич
Рождение ребёнка
24.02.1852
Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич
Смерть
Неизвестно