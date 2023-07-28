Шохина Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Григорий Ильич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шохин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шохин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шохин Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1852

Сын: Шохин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шохин Григорий Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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