Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна 04.10.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1891 ст.

Отец: Кочетов Семен Андреевич

Мать: Кочетова Мария Захаровна

Бракосочетание
07.11.1910 ст.

Муж: Иноземцев Тимофей Гаврилович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Яков Михайлович Иноземцев и Прокопий Иванович Иноземцев Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Егор Бадулин
Смерть
Неизвестно

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