Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1891 ст.
Отец: Кочетов Семен Андреевич
Мать: Кочетова Мария Захаровна
Бракосочетание
07.11.1910 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Яков Михайлович Иноземцев и Прокопий Иванович Иноземцев Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Егор Бадулин
Смерть
Неизвестно