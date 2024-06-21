Бородачева (Милицкая) Матрена Осиповна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти01.07.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Милицкий Осип Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1907 ст.
Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1908
Дочь: Бородачева Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Бородачев Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.
Дочь: Бородачева Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Бородачев Семен Матвеевич
Смерть
01.07.1916 ст.