Бородачева (Милицкая) Матрена Осиповна 1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородачева (Милицкая) Матрена Осиповна

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

01.07.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Милицкий Осип Кузьмич

Мать: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородачев Семен Матвеевич

Бракосочетание
22.10.1907 ст.

Муж: Бородачев Семен Матвеевич

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1908

Дочь: Бородачева Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Бородачев Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.

Дочь: Бородачева Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Бородачев Семен Матвеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.07.1916 ст.
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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