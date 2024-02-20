Мамсуров Хамурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Хамурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мамсуров Кази

Мать: Мамсурова Долатхан Батаевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамсуров Хан-Гирей

Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мамсуров Индрис

Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мамсуров Таго

Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мамсуров Султан

Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мамсуров Магомет

Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Смерть
Неизвестно
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