Мамсуров Хамурза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Мамсуров Кази
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мамсуров Хан-Гирей
Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мамсуров Индрис
Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мамсуров Таго
Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мамсуров Султан
Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мамсуров Магомет
Мать ребёнка: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно