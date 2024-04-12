Золото Василий Феофанович
Место рождения
Дата рождения12.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1889
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-8,зап-19,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-9.
Крещение
13.05.1889
ГАДО,,Ф - 426-2-6 кадр-9,м/к-1889г.лист-8,зап.-19 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Василий Петрович Илинджи и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно