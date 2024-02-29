Бочкарникова Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарникова Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
23.02.1977

Дочь: Мусатова (Бочкарникова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бочкарников Николай Гаврилович

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1978

Сын: Бочкарников Денис Николаевич

Отец ребёнка: Бочкарников Николай Гаврилович

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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