Бочкарникова Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1977
Дочь: Мусатова (Бочкарникова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бочкарников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
21.04.1978
Сын: Бочкарников Денис Николаевич
Отец ребёнка: Бочкарников Николай Гаврилович