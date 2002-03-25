Севастьянова (Степанова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1922
Дата смерти25.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922
Бракосочетание
06.12.1946
Рождение ребёнка
30.08.1948
Дочь: Югова Инна Александровна
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
01.12.1951
Дочь: Санникова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Ефимович
Смерть
25.03.2002