Севастьянова (Степанова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Степанова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.02.1922

Дата смерти

25.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922

Отец: Степанов Иван Трофимович

Мать: Степанова Парасковья Ефимовна

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
06.12.1946

Муж: Севостьянов Александр Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1948

Дочь: Югова Инна Александровна

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1951

Дочь: Санникова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.03.2002
Москва, город федерального значения Москва
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