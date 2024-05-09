Карцева Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1954

Отец: Душенко Василий Яковлевич

Мать: Душенко Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
10.08.1973

Сын: Карцев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1976

Дочь: Гаврик Елена Владимировна

Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Карцев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович

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