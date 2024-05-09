Карцева Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1954
Рождение ребёнка
10.08.1973
Сын: Карцев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1976
Дочь: Гаврик Елена Владимировна
Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Карцев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Карцев Владимир Иванович