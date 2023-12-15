Магибада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магибада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Шамсубану Исмагил кызы

Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мухаметгарей Исмагил углы

Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Зайнаб Исмагил кызы

Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагил Бикташ углы

Смерть
Неизвестно
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