Магибада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Шамсубану Исмагил кызы
Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мухаметгарей Исмагил углы
Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Зайнаб Исмагил кызы
Отец ребёнка: Исмагил Бикташ углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагил Бикташ углы
Смерть
Неизвестно