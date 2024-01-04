Тренин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1925
Дата смерти25.12.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925
Рождение ребёнка
01.05.1946
Рождение ребёнка
07.01.1948
Сын: Тренин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Тренин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Тренин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1957
Смерть
25.12.1958
Рождение ребёнка
09.05.1959