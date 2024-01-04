Тренин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1925

Дата смерти

25.12.1958

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

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1948 г.р.
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1953 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925

Отец: Тренин Василий Михайлович

Мать: Тренина (Оверина) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Тренин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Тренин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Тренин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Смерть
25.12.1958
Рождение ребёнка
09.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

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