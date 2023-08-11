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Медведь Филипп Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1864

Жена: Медведь (Снитко) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Медведь Максим Филиппович

Мать ребёнка: Медведь (Снитко) Анна Максимовна

Ушевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Медведь) Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Медведь (Снитко) Анна Максимовна

Ушевка, Чернігівська область
Смерть
1916
Ушевка, Чернігівська область

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