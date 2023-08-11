Медведь Филипп Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1868
Сын: Медведь Максим Филиппович
Мать ребёнка: Медведь (Снитко) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Медведь) Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Медведь (Снитко) Анна Максимовна
Смерть
1916