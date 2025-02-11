Гримагина (Давыдова) Марья Тимофеева 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Гримагина (Давыдова) Марья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Давыдов Тимофей Михайлов1822 г.р.
Мать
Давыдова Евгения Иванова1824 г.р.
Супруги
Гримагин Григорий Кузьмин1851 г.р.
Дети
(Гримагина) Прасковья Григорьева13.10.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Давыдов Тимофей Михайлов

Мать: Давыдова Евгения Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

6

Бракосочетание
12.11.1872

Муж: Гримагин Григорий Кузьмин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.10.1874

Дочь: (Гримагина) Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Гримагин Григорий Кузьмин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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