Гримагина (Давыдова) Марья Тимофеева
женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДавыдов Тимофей Михайлов1822 г.р.
МатьДавыдова Евгения Иванова1824 г.р.
Супруги
Гримагин Григорий Кузьмин1851 г.р.
Дети
(Гримагина) Прасковья Григорьева13.10.1874 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Давыдов Тимофей Михайлов
Мать: Давыдова Евгения Иванова
Место жительства
1858
Бракосочетание
12.11.1872
Рождение ребёнка
13.10.1874
Дочь: (Гримагина) Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Гримагин Григорий Кузьмин
Смерть
Неизвестно