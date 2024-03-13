Феоктистова Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989
Рождение ребёнка
01.02.2013
Дочь: Туякова Вероника Валерьевна
Бракосочетание
20.04.2018
Рождение ребёнка
14.09.2018
Дочь: Каланчева Алена Валерьевна
Отец ребёнка: Каланчев Валерий Александрович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника