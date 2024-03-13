Феоктистова Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктистова Наталия Сергеевна

Феоктистова Наталия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989

Отец: Феоктистов Сергей Викторович

Мать: Антонова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.02.2013

Дочь: Туякова Вероника Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
20.04.2018

Муж: Каланчев Валерий Александрович

Рождение ребёнка
14.09.2018

Дочь: Каланчева Алена Валерьевна

Отец ребёнка: Каланчев Валерий Александрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close