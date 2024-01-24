Зайцев Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1970

Отец: Зайцев Александр Борисович

Мать: Зайцева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
12.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.2012

Дочь: Зайцева Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Зайцева Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Виктория

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