Зайцев Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1970
Рождение ребёнка
12.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.2012
Дочь: Зайцева Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Зайцева Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Виктория