Иванов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1997
Сын: Иванов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна
Пож, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.2010
Дочь: Иванова Алина Владимировна
Мать ребёнка: Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна
Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край