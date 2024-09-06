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Иванов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна

Рождение ребёнка
Около 1997

Сын: Иванов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна

Пож, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.2010

Дочь: Иванова Алина Владимировна

Мать ребёнка: Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

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