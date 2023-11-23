Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Михайлович (ок. 1735 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ратмирова Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Матрена Иосифовна (1737-?)1 , дочь священника Иосифа Яковлевич... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иосифова

Смерть
До 1782

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