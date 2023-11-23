Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Михайлович (ок. 1735 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ратмирова Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Матрена Иосифовна (1737-?)1 , дочь священника Иосифа Яковлевич... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иосифова
Смерть
До 1782