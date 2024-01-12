Фещенко Параскевия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фещенко Панкрат Андреевич
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фещенко Федора Андреевна
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фещенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович
Смерть
Неизвестно