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Фещенко Параскевия Ермолаевна

Место рождения

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Андрей Титович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Фещенко Панкрат Андреевич

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фещенко Яков Андреевич

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фещенко Федора Андреевна

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фещенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фещенко Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Титович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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