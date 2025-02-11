Bock (Goertzen) Helene 11.02.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Bock (Goertzen) Helene

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.02.1856, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 1926, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Goertzen Abraham Tobias M24.04.1820 г.р.
Мать
Goertzen (Hamm) AganethaОколо 1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1856

Отец: Goertzen Abraham Tobias M

Мать: Goertzen (Hamm) Aganetha

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
1926
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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