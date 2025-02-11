Bock (Goertzen) Helene
женский, родилась 11.02.1856, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 1926, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецGoertzen Abraham Tobias M24.04.1820 г.р.
МатьGoertzen (Hamm) AganethaОколо 1821 г.р.
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Место
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Рождение
11.02.1856
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
1926
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния