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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мартынов Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мартынов Созонтий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно