Федоров Илиодор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1867 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1882 по 1885
Псковский кадетский корпус, г. Псков, Псковская губерния, Российская империя
Образовательное учреждение: Псковский кадетский корпус
Военная служба
С 01.09.1885 ст.
Образование
С 1885 по 1887
Константиновское артиллерийское училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Военная служба
С 13.02.1907 ст.
Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Воинское звание: Полковник Ротный командир
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Смерть
После 1916
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год числится проживающим на ул. Итальянская, 1