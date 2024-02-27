Федоров Илиодор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Илиодор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1867 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1882 по 1885
Псковский кадетский корпус, г. Псков, Псковская губерния, Российская империя
Образовательное учреждение: Псковский кадетский корпус
Военная служба
С 01.09.1885 ст.
Образование
С 1885 по 1887
Константиновское артиллерийское училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Военная служба
С 13.02.1907 ст.
Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Воинское звание: Полковник Ротный командир
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Смерть
После 1916
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год числится проживающим на ул. Итальянская, 1
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