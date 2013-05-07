Шурыгина Маргарита Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина Маргарита Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2013

Отец: Шурыгин Евгений Викторович

Мать: Шурыгина Наталья Алексеевна

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