Судоргина (Матросова) (Матросова) Александра Павловна
женский, родилась Неизвестно
умерла 18.05.1935, г. Куляб, Таджикистан
МатьМатросов (Исаева) ФёклаНеизвестно г.р.
ОтецМатросов Павел Амвросьев ???Неизвестно г.р.
Дети
Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна14.10.1902 г.р.
Рябичко (Судоргина) Галина07.04.1912 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судоргин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна
Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович
Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Рябичко (Судоргина) Галина
Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович
Смерть
18.05.1935
г. Куляб, Таджикистан