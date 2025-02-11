Судоргина (Матросова) (Матросова) Александра Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Судоргина (Матросова) (Матросова) Александра Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 18.05.1935, г. Куляб, Таджикистан

Мать
Матросов (Исаева) ФёклаНеизвестно г.р.
Отец
Матросов Павел Амвросьев ???Неизвестно г.р.
Дети
Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна14.10.1902 г.р.
Рябичко (Судоргина) Галина07.04.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матросов Павел Амвросьев ???

Мать: Матросов (Исаева) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судоргин Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна

Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович

Оренбургская область, Россия

Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Рябичко (Судоргина) Галина

Отец ребёнка: Судоргин Афанасий Тихонович

Смерть
18.05.1935
г. Куляб, Таджикистан

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