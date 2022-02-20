Шамсикамара Мусина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсикамара Мусина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвали Абдулнасыров

Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Абдулкабир Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1904 ст.

Дочь: Шамсинур Абдулвалиевна

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1906 ст.

Сын: Абдулкарим Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.

Сын: Абдулхалим Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Шамсизиха Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.

Сын: Абдурахман Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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