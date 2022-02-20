Шамсикамара Мусина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
20.01.1904 ст.
Дочь: Шамсинур Абдулвалиевна
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
20.07.1906 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Смерть
Неизвестно