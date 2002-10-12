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Тимощенко Сергей Игнатович

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

12.10.1936

Дата смерти

12.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
12.10.2002
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

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