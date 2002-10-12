Тимощенко Сергей Игнатович
Место рождения
Дата рождения12.10.1936
Дата смерти12.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна
Смерть
12.10.2002