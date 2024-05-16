Марченко (Ковтун) Алина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.2014
Сын: Марченко Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.2018
Сын: Марченко Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.2020
Сын: Марченко Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан