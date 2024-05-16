Марченко (Ковтун) Алина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Марченко (Ковтун) Алина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтун Максим Владимирович

Мать: Ковтун (Ковалевская) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Александр Павлович

Рождение ребёнка
28.10.2014

Сын: Марченко Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.2018

Сын: Марченко Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.2020

Сын: Марченко Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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