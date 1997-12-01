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Бабышев Николай Петрович

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Место рождения

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия

Дата рождения

15.03.1925

Дата смерти

01.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925

Отец: Бабышев Петр Алексеевич

Мать: Бабышева Ксения Тимофеевна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Около 13.05.1947

Жена: Чернышкова Антонина Петровна

Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1948

Сын: Бабышев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Место жительства
04.08.1953
Воронежская область, г. Лиски
ул Василевского, д. 42, кв. 3, ком. 2
Рождение ребёнка
03.08.1955

Сын: Бабышев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна

Воронежская область, г. Лиски
Награда
01.06.1970
Целинский район Ростовская область
Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
Военная награда
14.08.1995
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг»
Место жительства
Неизвестно
ул Василевского, д. 42, кв. 3, ком. 2
Смерть
01.12.1997
село Ольшанка, Целиский район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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