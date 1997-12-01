Бабышев Николай Петрович
Место рождениясело Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Дата рождения15.03.1925
Дата смерти01.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Около 13.05.1947
Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1948
Сын: Бабышев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Место жительства
04.08.1953
Воронежская область, г. Лиски
ул Василевского, д. 42, кв. 3, ком. 2
Рождение ребёнка
03.08.1955
Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышкова Антонина Петровна
Воронежская область, г. Лиски
Награда
01.06.1970
Целинский район Ростовская область
Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
Военная награда
14.08.1995
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг»
Место жительства
Неизвестно
ул Василевского, д. 42, кв. 3, ком. 2
Смерть
01.12.1997
село Ольшанка, Целиский район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия