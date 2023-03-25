Шумакова Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шумаков Сергей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шумакова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Шумаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумакова Татьяна

Отец ребёнка: Шумаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Шумаков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Сергей

Смерть
Неизвестно
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