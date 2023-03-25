Шумакова Христина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шумаков Сергей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шумакова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Шумаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумакова Татьяна
Отец ребёнка: Шумаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Шумаков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумаков Сергей
Смерть
Неизвестно