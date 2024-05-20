Тарасова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.11.1894
Дата смерти09.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1894
Отец: не указан
Мать: а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Люциан Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Тарасова Олимпиада Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1917
Дочь: Шмелева (Тарасова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1923
Дочь: Михайлова (Тарасова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.1984