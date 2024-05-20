Тарасова Анастасия Ивановна 27.11.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Анастасия Ивановна

Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

27.11.1894

Дата смерти

09.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1894

Отец: не указан

Мать: а

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Люциан Александрович

Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Тарасова Олимпиада Александровна

Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1917

Дочь: Шмелева (Тарасова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1923

Дочь: Михайлова (Тарасова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Тарасов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.1984

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