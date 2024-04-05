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Михайлова Анна

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Агафаподов Иван

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.

Сын: Агафаподов Илья Иванович

Отец ребёнка: Агафаподов Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.

Дочь: Иванова Евгения

Отец ребёнка: Агафаподов Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Дочь: Иванова Федосья

Отец ребёнка: Агафаподов Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Дочь: Иванова Евдокия

Отец ребёнка: Агафаподов Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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