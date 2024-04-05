Михайлова Анна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Муж: Агафаподов Иван
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Агафаподов Иван
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.
Дочь: Иванова Евгения
Отец ребёнка: Агафаподов Иван
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Дочь: Иванова Федосья
Отец ребёнка: Агафаподов Иван
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Дочь: Иванова Евдокия
Отец ребёнка: Агафаподов Иван
Смерть
Неизвестно