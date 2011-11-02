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Иксанова Лилия Фаридовна
Иксанова Лилия Фаридовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2011
Пол
Женский
Отец
Иксанов Фарид Фаридович
1982 г.р.
Мать
Иксанова (Мазуркевич) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2011
Отец:
Иксанов Фарид Фаридович
Мать:
Иксанова Анна
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