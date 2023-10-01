Колесникова (Бубнова) Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Бубнова) Зоя Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989

Отец: не указан

Мать: Трибунская Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
15.07.2010

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.05.2011

Сын: Колесников Амвросий Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
03.06.2015

Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
26.10.2017

Сын: Колесников Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Валерьевич

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