Колесникова (Бубнова) Зоя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989
Рождение ребёнка
26.05.2011
Сын: Колесников Амвросий Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
03.06.2015
Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
26.10.2017
Сын: Колесников Мирон Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно