Пазюн Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюн Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пазюн Владимир Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пазюн Илья Васильевич

Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстенок (Пазюн) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пазюн Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пазюн) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна

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