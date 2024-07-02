Пазюн Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пазюн Владимир Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстенок (Пазюн) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пазюн) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Пазюн (Астапович) Елена Николаевна