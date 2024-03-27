Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Андрей
г.Александров на Сахалине
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Каримов Андрей
Смерть
Неизвестно