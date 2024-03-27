Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Мать: Багаутдинова Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Андрей

г.Александров на Сахалине
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Каримов Андрей

Смерть
Неизвестно
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