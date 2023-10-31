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Николаев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Николаев Павел

Мать: Феодосия ? Алексеева?

Работа или профессия
Около 1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рабочий | Завод Севкабель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Николаева Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Зинаида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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