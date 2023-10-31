Николаев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Николаев Павел
Мать: Феодосия ? Алексеева?
Работа или профессия
Около 1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рабочий | Завод Севкабель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Николаева Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно