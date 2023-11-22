Залешин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Залешин Фёдор Леонтьевич
Мать: Парасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Залешин Арсентий Иванович
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Рождение ребёнка
20.03.1835
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Рождение ребёнка
18.03.1838
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Рождение ребёнка
01.03.1840
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Залешин Александр Иванович
Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно