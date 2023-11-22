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Залешин Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Залешин Фёдор Леонтьевич

Мать: Парасковья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Залешин Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Рождение ребёнка
20.03.1835

Сын: Залешин Иван Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Рождение ребёнка
18.03.1838

Сын: Залешин Василий Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Рождение ребёнка
01.03.1840

Сын: Залешин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Рождение ребёнка
1842

Сын: Залешин Василий Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Залешин Александр Иванович

Мать ребёнка: Залешина Вера Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залешина Вера Козьминична

Смерть
Неизвестно
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