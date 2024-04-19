Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Михеев Прокофий Онисифорович

Мать: Михеева Мелания Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Евдоким Симеонович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пирогова (Пирогова) Матрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Пирогов Евдоким Симеонович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пирогов Антоний Евдокимович

Отец ребёнка: Пирогов Евдоким Симеонович

Смерть
Неизвестно

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