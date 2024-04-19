Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пирогова (Пирогова) Матрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Пирогов Евдоким Симеонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Пирогов Антоний Евдокимович
Отец ребёнка: Пирогов Евдоким Симеонович
Смерть
Неизвестно