Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Пётр Степанов

Мать: Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Егор Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Трофим Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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