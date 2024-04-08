Егор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Пётр Степанов
Мать: Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Егор Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Трофим Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно