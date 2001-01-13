Гринина (Корзникова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринина (Корзникова) Раиса Александровна

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

10.11.1934

Дата смерти

13.01.2001

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934

Отец: Корзников Александр Васильевич

Мать: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Михаил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
17.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Михаил Кузьмич

Смерть
13.01.2001

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