Гринина (Корзникова) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1934
Дата смерти13.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Михаил Кузьмич
Смерть
13.01.2001