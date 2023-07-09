Тимченко Андриян Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Андриян Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Тимченко Иван Андриянович

Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Ольга Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Галина Андрияновна

Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Степан Андриянович

Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Григорий Андриянович

Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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