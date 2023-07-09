Тимченко Андриян Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тимченко Иван Андриянович
Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Ольга Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Галина Андрияновна
Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Степан Андриянович
Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Григорий Андриянович
Мать ребёнка: Тимченко Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно