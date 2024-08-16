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Платонов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
12.08.1900

Дочь: (Платонова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
02.07.1914

Сын: Платонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна

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