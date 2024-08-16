Платонов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
12.08.1900
Дочь: (Платонова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
02.07.1914
Мать ребёнка: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна