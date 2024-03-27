Хасанов Ахметзян
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Алеев Хасян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасанова Бибималике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Хасанзян 1-Й Муж Ахмятзянович
Мать ребёнка: Хасанова Халимя
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ахметзянов Ахматша
Мать ребёнка: Хасанова Бибималике
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хасанов Садрый
Мать ребёнка: Хасанова Халимя
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Ахметзянова) Бибираися
Мать ребёнка: Хасанова Бибималике
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Хасанов Валиахмет Ахметзянович
Мать ребёнка: Хасанова Бибималике
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ахметзянов Галиахмет
Мать ребёнка: Хасанова Бибималике
Смерть
Неизвестно