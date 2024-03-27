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Хасанов Ахметзян

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Алеев Хасян

Мать: (Халилова) Гулзягифя Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Бибималике

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Хасанзян 1-Й Муж Ахмятзянович

Мать ребёнка: Хасанова Халимя

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ахметзянов Ахматша

Мать ребёнка: Хасанова Бибималике

Рождение ребёнка
1886

Сын: Хасанов Садрый

Мать ребёнка: Хасанова Халимя

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Ахметзянова) Бибираися

Мать ребёнка: Хасанова Бибималике

Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Хасанов Валиахмет Ахметзянович

Мать ребёнка: Хасанова Бибималике

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ахметзянов Галиахмет

Мать ребёнка: Хасанова Бибималике

Смерть
Неизвестно

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