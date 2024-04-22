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- Федот Григорьевич

Место рождения

Вахрушино, Спасская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушино, Спасская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1898 ст.

Жена: - Анастасия Ларионовна

Рождение ребёнка
25.12.1899 ст.

Дочь: Агафья Федотовна

Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна

Вахрушино, Спасская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-91ж)
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.

Сын: - Михаил Федотович

Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.106-107 (Рождение №-78м)
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна

Вахрушино, Спасская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.191-192 (Рождение №-1ж)
Смерть
После 1912 ст.
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