- Федот Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Бракосочетание
Около 1898 ст.
Жена: - Анастасия Ларионовна
Рождение ребёнка
25.12.1899 ст.
Дочь: Агафья Федотовна
Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-91ж)
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.
Сын: - Михаил Федотович
Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.106-107 (Рождение №-78м)
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: - Анастасия Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.191-192 (Рождение №-1ж)
Смерть
После 1912 ст.