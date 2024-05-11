Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смерти18.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Отец: не указан
Мать: Смирнова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудник ж/д
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Десятов Николай Трофимович
Рождение ребёнка
21.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Десятов Николай Трофимович
Смерть
18.05.1987