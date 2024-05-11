Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна 10.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

18.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: не указан

Мать: Смирнова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятов Николай Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
сотрудник ж/д
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Десятов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Десятов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
21.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Десятов Николай Трофимович

Смерть
18.05.1987

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