Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1700 и 1708

Муж: Прокопий Ларионович (Радионович)

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Ларионович (Радионович)

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Прокопий Радионович, 42 года, и жена его Мария, 35 лет. У них дочь Анастасия, 11 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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