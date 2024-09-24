Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1700 и 1708
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Ларионович (Радионович)
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Прокопий Радионович, 42 года, и жена его Мария, 35 лет. У них дочь Анастасия, 11 лет. 1719г
Смерть
После 1724